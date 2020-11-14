على ذمة الصجري.. الحلبوسي يعترف أمام اربع قيادات سنية بتشكيل “مجاميع اغتيالات”

كشف عضو مجلس النواب علي الصجري، السبت، عن تفاصيل جلسة خاصة حضرها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأربع قيادات سنية، مبينا أن الحلبوسي اعترف خلالها بتشكيل “مجاميع اغتيالات”.

وقال الصجري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “محمود المشهداني قال قبل أيام وبحضور سليم الجبوري وصالح المطلك وحاجم الحسني: اننا أيام جبهة التوافق كانت بيدنا توثية اما اليوم فنحن مجردين من القوة”.

وأضاف الصجري، أن “الحلبوسي اجابه (ليش ما عندنا توثية انا شكلت مجاميع اغتيالات) فاجابه حاجم الحسني لمن تشكل هذه الفرق هل هي موجهة لجماعتنا ام للآخرين فاجابه الحلبوسي يجي يوم تفيدنا ونستخدمها”.

وحذر الصجري في تغريدته من أن “العجي (في أشارة للحلبوسي) يريد اغتيالات لارجاع العراق الى الاحتراب الطائفي وهو مكلف بذلك”.