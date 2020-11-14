النائب مختار الموسوي : : حكومة الكاظمي تعمل بمعزل تام عن الشعب والبرلمان

اكد رئيس التجمع الوطني التركماني النائب مختار الموسوي، السبت، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعمل بمعزل عن الشعب وتعادي القوى السياسية الوطنية، مبينا أن الكاظمي يحاول خلط الأوراق وهناك من يحاول تحريض الشعب ضد مجلس النواب.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “الغالبية العظمى من لنواب ليس لديهم علم بتحركات حكومة الكاظمي داخليا وخارجيا أو كيف تسير”، مشيرا إلى أن “الكاظمي يعمل بمنعزل عن السلطة الشعبية والرقابية”.

وأضاف الموسوي أن “مجلس النواب مطالب باستضافة الكاظمي وكبار القادة المعنيين للوقوف على اسباب تعثر هذه الحكومة وعدم تنفيذ الخطوات الإصلاحية والاقتصادية”.

ولفت الموسوي إلى أن “غالبية أعضاء مجلس النواب غير راضين عن اداء الحكومة الحالية”.