وزير الداخلية يوجه بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على مفرزة مرورية في البصرة

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على مفرزة مرورية في محافظة البصرة.

وذكر مكتب الغانمي في بيان، ان "وزير الداخلية وجه مديرية المرور وقيادة شرطة البصرة والجهات القانونية في الوزارة بتنسيق تعاونها وبما يفضي إلى إنزال أشد العقوبات وفقا للقانون العراقي بحق المجموعة التي قامت بالاعتداء على مفرزة مرورية تؤدي واجبها في محافظة البصرة بعد أن قامت بتغريم أحد السائقين المخالفين الذي لم يأبه لسيادة القانون وقام مع مجموعة أخرى بالاعتداء على المفرزة المرورية المؤلفة من ضابط برتبة عقيد وضابط آخر ومنتسبين".

وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ستة أفراد من المجموعة المعتدية وتوقيفهم وفق قانون العقوبات العراقي".

ونقل البيان، عن الغانمي قوله، أن "رجل المرور يمثل هيبة الدولة والاعتداء عليه بمثابة اعتداء على سلطة القانون والنظام العام في البلاد".