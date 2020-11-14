النائب عن الفتح كريم عليوي مخاطباً صالح: أين كنت يا حامي الدستور خلال تهريب الإقليم للنفط؟

استغرب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، السبت، الاسلوب الذي انطلق منه رئيس الجمهورية في انتقاده لتصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي، مخاطباً اياه بالقول :"أين كنت يا حامي الدستور وثروات الشعب حين كان الاقليم يهرب النفط ولا يلتزم بتسليم الحصة التي بذمة الاقليم الى بغداد خلال موازنة 2019 من النفط المصدر والمنافذ الحدودية؟".

وقال عليوي في حديث صحفي إنه "للأسف الشديد فان رئيس الجمهورية لم يكن موفقا ولم يكن رئيسا للعراق بقدر ما كان زعيما كرديا في بيانه الاخير الذي انتقد فيه مجلس النواب على تمرير قانون تمويل العجز المالي بالاغلبية الديمقراطية"،

مبينا ان "رئيس الجمهورية كان الاجدر به الذهاب الى شركائه في الاقليم واقناعهم بتنفيذ ما عليهم من التزامات مالية الى بغداد بحال ارادوا استلام حصتهم من الاموال بدل الاصطفاف معهم على حساب باقي محافظات العراق وهو رئيس لكل العراق".

وأوضح، انه "للاسف الشديد فان برهم صالح، فقد مصداقيته كرئيس لكل العراقيين وعاد التخندق القومي، بالتالي فهي اشارة واضحة وسلبية الى الشعب العراقي بان مجلس النواب اخفق في اختيار من يمثلهم في المناصب السيادية، وهو امر نأسف له وسنسعى جاهدين لاصلاح الاخطاء التي وقعنا بها وعدم تكرارها في الحكومات المقبلة".

وشدد عليوي، على ان "مصالح وحقوق جماهيرنا هي خطوط حمراء لم ولن نسمح مستقبلا باي تنازلات عنها بعد ان وصلنا الى قناعة كاملة بان الجميع عن مصالحه الخاصة على حساب مصلحة الشعب العراقي ومحافظات الوسط والجنوب التي ما زال يعيش ابنائها في الفقر وضعف البنى التحتية بسبب تلك التنازلات للشركاء ممن استغلوا تلك التنازلات واعتبروها ضعف منا وليس تنازل من اجل العراق من شماله الى جنوبه".

وتساءل عليوي، "أين كنت يا حامي الدستور وثروات الشعب حين كان الاقليم يهرب النفط ولا يلتزم بتسليم الحصة التي بذمة الاقليم الى بغداد خلال موازنة 2019 من النفط المصدر والمنافذ الحدودية وكانوا يتمتعون بخيرات نفط البصرة وميسان وذي قار؟".