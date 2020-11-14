النزاهة تستقدم رئيس هيئة استثمار ديالى لمنحه إجازة خلاف الضوابط

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، مشيرة إلى أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام في القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، موضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرضٍ بمساحة (15) دونماً خلافاً للضوابط والتعليمات.

وتابعت الدائرة إنَّ المحكمة قرَّرت أيضاً وضع الحجز الاحتياطي على إجازة الاستثمار لحين إكمال التحقيق الإداريّ.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي والعشرين من تموز الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ قبل استكمال الشروط تتعلق بمشروع إنشاء فندق بقيمة (6,000,000) مليون دولارٍ.