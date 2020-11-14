مفوضية الانتخابات تحقق بـ"فقدان" بطاقات انتخابية وتؤكد تعطيلها

ردّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، على أنباء "فقدان" أربعة ملايين بطاقة انتخابية، وفيما شكّكت بالرقم المتداول، أكدت أنها فتحت تحقيقاً لكشف "الموظفين المقصرين".

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قولها: "بداية؛ لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018، ولكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك"

وأكدت الغلاي أنه "تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".