نائب كردي يهاجم المتاجرين بالقومية: الستم انتم من تنهبون ثروات الكرد؟

هاجم النائب عن المكون الكردستاني عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، المتاجرين بحقوق القومية الكردية، فيما خاطبهم بالقول: "الستم انتم من تنهبون ثروات الكرد؟".

وقال عبد الله في تغريدة على موقعه في "تويتر"، :"متی تترکون لغة المتاجرة بحقوق القومیة الکردیة؟! أو لستم انتم من تنهبون ثروات الكرد؟ ألیس بسبب فسادكم وفشلكم السياسي مازال موظفو الإقليم بلا رواتب منذ عدة سنوات؟".

وتابع، :"ثم من هم الذین یطعنوكم في ظهرکم؟ أليسوا هم أنفسهم الذين استلموا منكم الرشاوى من نفط الإقليم وتشترون منهم المناصب؟".