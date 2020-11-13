نائب عن بدر : حكومة كردستان عائق رئيسي لجميع ازمات البلاد

وصف نائب عن كتلة بدر النيابية، الجمعة (13 تشرين الأول 2020)، حكومة إقليم كردستان بأنها "العائق الرئيسي" لجميع ازمات البلاد، فيما طالب بحقوق البصرة التي لم تحصل سوى على "الانبعاثات الغازية".

وقال النائب عبد الامير المياحي في حديث صحفي "كلما تكون هناك أزمة مالية أو أزمة تصويت على موازنة أو أزمة سياسية لتشكيل حكومة نجد للأسف الشديد أن حكومة اقليم كردستان هي العائق الرئيسي في هذه الأزمة"،

مبيناً أن "حكومة إقليم كردستان حاولت عرقلة التصويت على الاقتراض من خلال عدم اكمال النصاب داخل مجلس النواب، بحجة انها لا تستطيع ان تعطي واردات 480 الف برميل يومياً وواردات المنافذ الاخرى".

وتابع المياحي وهو نائب عن محافظة البصرة، "بالتالي هذا حق، البصرة الآن تصدر أكثر من مليونين وربع برميل وهي لا تجني من هذا التصدير الا الغازات والانبعاثات والامراض المزمنة، لذلك على الحكومة الاتحادية ان تطالب بحقوق ابناء الوسط والجنوب وجميع ابناء الشعب العراقي وأن يكون هناك عدالة اجتماعية في تقسيم الأموال".

واصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، في وقت سابق، أمس الخمس، بيانا شديد اللهجة حول قانون الاقتراض، فيما اشار الى ان الكرد طعنوا مجددا بظهرهم من شيعة وسنة البرلمان، في الوقت الذي اعربت فيه رئاسة اقليم كردستان عن اعتراضها على قانون الاقتراص لتمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان فجر الخميس.

يذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن بعد جلسة استمرت حتى فجر أمس الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، عن تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في البلاد، بهدف إطلاق رواتب الموظفين، وذلك بعد سلسلة مفاوضات عسيرة بين الكتل البرلمانية، لحسم الاعتراضات حول القانون الذي رهنت الحكومة صرف رواتب الموظفين بتمريره.