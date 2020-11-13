الأخبار

خبير قانوني: للعراق الحق بمقاضاة اميركا في مجلس الامن الدولي على جرائما داخل اراضيه


اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان للعراق الحق بمقاضاة اميركا على ما ارتكبته من جرائم على اراضيه وخاصة جريمة اغتيال القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، لافتا الى ان المقاضاة تكون في مجلس الامن الدولي.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “للعراق كامل الاحقية بتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بعد ان خرقت سيادته وارتكبت جرائم، خاصة استهدافها لبعض الشخصيات، الامر الذي يعد خرقا للمادة 1 و2 و3 في ميثاق الامم المتحدة”.

واضاف ان “اغتيال القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني لم يكن انتهاكا للسيادة فقط، وانما انتهاكا لقانون الطيران المدني، خاصة ان الاستهداف وقع في مطار بغداد الدولي وهو مطار مدني وليس عسكري”.

وبين ان “جريمة اميركا بحق الشهيدين المهندس وسليماني تشكل خرقا فاضحا للاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق وامريكا عام 2008 وللمادة 27 من هذه الاتفاقية والتي تلزم الولايات المتحدة الامريكية للحفاظ على الامن العراقي”.

واوضح ان “للعراق الحق بمقاضاة امريكا داخل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة، لان ما ارتكبته بحق العراق يخالف الميثاق الدولي، وايضا المادة 39 من الميثاق”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير قانوني: للعراق الحق بمقاضاة اميركا في مجلس الامن الدولي على جرائما داخل اراضيه
القبض على شخص أقدم على قتل ضابط متقاعد في المنصور
نائب كردي يطالب الحكومة الاتحادية برفع دعوى ضد بارزاني
اية الله السيد محمد تقي المدرسي يصف القوى السياسية او الاجتماعية عن قوى خارجية بالعمالة
نائب: الدولة ستنهار قبل انفجار الشارع العراقي بسبب الازمات المتتالية
تغريدة لشيخ جنكي تعمق الخلافات الكردية بعد التصويت على قانون العجز المالي
محلل سياسي : : البرلمان نجا من محاولة حكومية للاطاحة به عبر “قانون الاقتراض”
الا طالباني تبدي استغرابها من التصريحات الكردية المعارضة لقانون العجز المالي
مسؤول بارز في الحكومة السابقة يكشف عن مغريات قدمتها الامارات لعبد المهدي لكنه رفض ذلك تعرف عليها !!!
عمليات بغداد تعلن قتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن أحداث الرضوانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك