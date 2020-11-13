خبير قانوني: للعراق الحق بمقاضاة اميركا في مجلس الامن الدولي على جرائما داخل اراضيه

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان للعراق الحق بمقاضاة اميركا على ما ارتكبته من جرائم على اراضيه وخاصة جريمة اغتيال القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، لافتا الى ان المقاضاة تكون في مجلس الامن الدولي.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “للعراق كامل الاحقية بتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بعد ان خرقت سيادته وارتكبت جرائم، خاصة استهدافها لبعض الشخصيات، الامر الذي يعد خرقا للمادة 1 و2 و3 في ميثاق الامم المتحدة”.

واضاف ان “اغتيال القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني لم يكن انتهاكا للسيادة فقط، وانما انتهاكا لقانون الطيران المدني، خاصة ان الاستهداف وقع في مطار بغداد الدولي وهو مطار مدني وليس عسكري”.

وبين ان “جريمة اميركا بحق الشهيدين المهندس وسليماني تشكل خرقا فاضحا للاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق وامريكا عام 2008 وللمادة 27 من هذه الاتفاقية والتي تلزم الولايات المتحدة الامريكية للحفاظ على الامن العراقي”.

واوضح ان “للعراق الحق بمقاضاة امريكا داخل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة، لان ما ارتكبته بحق العراق يخالف الميثاق الدولي، وايضا المادة 39 من الميثاق”.