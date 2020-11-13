نائب كردي يطالب الحكومة الاتحادية برفع دعوى ضد بارزاني

طالب النائب عن حركة التغيير غالب محمد، الجمعة، بربط رواتب الموظفين في إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية مباشرة.

وقال محمد في تصريح صحفي إنه”للأسف فأن الحكومة الاتحادية وبدل من معاقبة الأحزاب المتنفذة ورفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني والعائلة الحاكمة والحكومة التركية التي يمر من خلالها نفط الإقليم، لجئت للحلقة الأضعف وهم الموظفين في الإقليم بإيقاف صرف رواتبهم”.

وأضاف أن”الحكومة الاتحادية الحالية لاتستطيع محاسبة الجهات المتنفذة الفاسدة في الإقليم، ولو قامت بهذه الخطوة لقمنا بمساندتها بقوة، ولكن للأسف كانت الضحية هم الموظفين الذين لديهم ولاحول ولاقوة لهم”.

وأشار إلى أنه”كان على البرلمان والحكومة الاتحادية رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية والمحاكم المختصة وعدم اللجوء لخيار قطع الرواتب باعتبار المتضرر هم المواطنين، وليست الأحزاب والشخصيات الفاسدة”.