الا طالباني تبدي استغرابها من التصريحات الكردية المعارضة لقانون العجز المالي

ابدت عضو مجلس النواب الا طالباني ، استغرابها من بعض التصريحات الكردية المعارضة لتمرير قانون العجز المالي الذي صوت عليه مجلس النواب فجر اليوم .

وقالت طالباني في تغردية على” تويتر”، ان” ماحصل فجر اليوم في مجلس النواب ليس بمؤامرة طائفية او عرقية على الكورد بل هو نتيجة السياسة غير الشفافة لادارة موارد الاقليم تجاه الشركاء”.

واضافت” لا حل دون الجلوس مع الشركاء للوصول لحل جذري لجميع الملفات العالقة”.

وصوت مجلس النواب في جلسة عقدها صباح يوم أمس الأربعاء واستمرت لفجر اليوم الخميس، على قانون تمويل العجز المالي بعد انسحاب نواب الكتل الكردستانية رفضاً لآلية تحديد حصة إقليم كردستان.