مسعود بارزاني يعبر عن غضبه من قانون الاقتراض ويوجه اتهاما خطيرا للقوى السنية والشيعية

وجه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس، اتهاما للقوى السياسية في مجلس النواب بشأن تصويتهم على قانون تمويل العجز المالي، داعيا الى موقف كردي موحد بهذا الخصوص.

وقال بارزاني، في بيان “بأسف بالغ يطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة اخرى ظهر شعب كوردستان، لجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كوردستان كورقة للضغط على اقليم كوردستان.”

وأضاف، “يحدث هذا الامر بينما أبرمت العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها”،

متابعا أن “القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون اخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغط على الاقليم ومعاقبة لشعب كوردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقا للخناق على شعب كوردستان ومحاربته”.

وأعتبر أنه “من الجلي بأنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الاقليم وشعب كوردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كوردستان”.

ودعا رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى “عقد اجتماع مع ممثلي كوردستان في بغداد والاحزاب السياسية للاقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن”،

مشددا على ضرورة “أتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كوردستان”.

واكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن وجود اموال بذمة الاقليم تقدر شهريا بـ ترليون و190 مليار دينار من المفترض ان تسلمها كردستان الى الحكومة المركزية في كل شهر