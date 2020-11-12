قانون تمويل العجز يشعل الخلافات الكردية في كردستان العراق والسليمانية تفكر بالانفصال

كشف مصدر سياسي كردي، الخميس، عن وجود خلافات كبيرة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي.

وقال المصدر إن “الاتحاد الوطني وقيادته برئاسة الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي بدأت بالتفكير بطرح مشروع انفصال السليمانية إداريا عن إقليم كردستان”.

وأضاف أن “الاتحاد الوطني يرى أن حكومة الإقليم تتمسك برأيها ولاتريد تسليم النفط للحكومة الاتحادية، وبالتالي سيكون المواطن الكردي هو الضحية، لآنه لن يتسلم راتبه لهذا الشهر”.

وأشار إلى أنه “سيتم مشروع إقليم السليمانية وحلبجة مجددا، ويتم استخدام الموضوع كوسيلة ضغط، فيما تفكر قيادة الاتحاد الوطني بتقديم طلب للحكومة الاتحادية بربط رواتب الموظفين في المحافظتين ببغداد مباشرة دون العودة لحكومة الإقليم”.

وصوت مجلس النواب، فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون تمويل العجز المالي بعد خلافات ومداولات مع الكتل الكردية.