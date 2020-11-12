نائب: الحكومة فشلت بادخال البرلمان في مواجهة مع المواطنين

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الخميس، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت بإدخال مجلس النواب في مواجهة مع المواطنين من خلال تأخير صرف الرواتب.

وقال الكناني في تصريح صحفي ان “رواتب الموظفين خط احمر لا يمكن المساس بها او المجازفة في تأخير صرفها بشكل متعمد”،

لافتا الى ان “الحكومة فشلت بإدخال مجلس النواب في مواجهة مع المواطنين من خلال تأخير صرف الرواتب الشهرية للشهر الماضي”.

واضاف ان “استماع الكاظمي لمستشاريه سيوقعه بمشكلة كبير وعلى وجه الخصوص منها المشاكل الاقتصادية”، مبينا ان “الحكومة أخفقت في الملف الاقتصادي وان الاقتراض ليس الحل المناسب لادارة عمل الدولة”.

واكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتمد على ارتفاع اسعار النفط لحل الازمة المالية الراهنة.

واتهمت لجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، الحكومة الاتحادية بالتعمد في تاخير صرف رواتب الموظفين.