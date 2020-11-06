الفتح: ترك الاتفاقية الصينية والاتفاق مع مصر خطة باتجاه المحور الاميركي الاسرائيلي والتطبيع

عد تحالف الفتح،، ترك حكومة الكاظمي الاتفاقية الصينية والذهاب نحو مصر والاردن توجه واضح صوب المحور الاميركي الاسرائيلي والتطبيع.

وقال النائب عن الفتح ثامر ذبيان في حديث صحفي ان “الكاظمي يسير بالعراق باتجاه مجهول ودمار للاقتصاد العراقي والسياسة الخارجية”.

واضاف ان “حكومة الكاظمي انسحبت من الاتفاقية الصينية وشركاتها العملاقة وعقدت اتفاقيات مع مصر والاردن التي ليس لديها اي امكانيات للإعمار”، مشيرا الى ان “الحكومة عمدت على سحب اموال الصندوق الصيني لعدم العودة نحو الاتفاقية الصينية”.

واوضح ذبيان ان تلك التحركات واضحة عن اصطفاف الحكومة مع المحور الاميركي الاسرائيلي كخطوة اولى نحو التطبيع”، مؤكدا بان “مجلس النواب لم ولن يسمح بمثل هكذا خطوات”.

وكانت الحكومة العراقية اعلنت، الاسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مصر في مجالات الاعمار والتعليم والبنى التحتية والقطاع الصحي.