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نائب كردي يكشف عن عمليات اختطاف واعتقال لصحافيين انتقدوا البارزاني


استغرب عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الخميس، صمت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والمفوضية العليا لحقوق الانسان عن الانتهاكات التي تجري بحق الصحفيين والنشطاء في اقليم كردستان.

وقال شمس الدين في بيان ، إن “انتهاكات غريبة ومريبة تجري في محافظتي دهوك واربيل بحق الصحفيين والنشطاء في اقليم كردستان من قبل القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني “لاسايش”.

واضاف انه “تم اعتقال هؤلاء دون اي عذر قانوني،وجزء منهم تم اختطافهم بحيث لايعلم ذويهم والمحامين اماكن تواجدهم”، مشيراً الى “انهم اعتقلوا بسبب انتقادهم للسياسية التعسفية التي تنتهجها سلطات الاقليم في تلك المحافظات”.

واكد شمس الدين “وجود صمت مطبق ومستغرب من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمفوضية العليا لحقوق الانسان ازاء مايجري في الاقليم من انتهاكات ضد ابناءه”، مشيرا الى “قرب استضافة اعضاء المفوضية للاستفسار عن اجراءاتهم التي اتخذوها تجاه تلك الممارسات باعتبارهم يمتلكون مكاتب في عموم المحافظات بضمنها اقليم كردستان”. 

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