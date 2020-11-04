962 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاربعاء، عن تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس بحسب بيان وزارة الصحة كما يلي: ‌‌أربيل 392، السليمانية 197، دهوك 283، حلبجة 160، كرميان 580، رابرين 16.

فيما سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية إقليم كردستان 404 حالة شفاء متوزعة كمما يلي: أربيل 115، السليمانية 19، دهوك 205، حلبجة 22، كرميان 39، رابرين 4.

أما حالات الوفاة فقد بلغت 28 حالة متوزعة كما يلي: أربيل 5، السليمانية 7، دهوك 9، حلبجة 4، كرميان 1، رابرين 2.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم إقليم كردستان إلى 80413 حالة منها شفاء 50698 ووفاة 2560 حالة.