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حزب العمال الكردستاني يشن هجوماً على قوات "البيشمركة" شمالي العراق


شنت مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني (التركي)، اليوم الأربعاء، هجوماً على قوات "البيشمركة" الكردية التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.

وقال مدير ناحية جمانكي في محافظة دهوك، ألند أمير، في تصريح صحفي، إن "عدداً من مقاتلي حزب العمال شنوا صباح اليوم هجوماً على قوات البيشمركة التي أصيب ثلاثة من مقاتليها بجروح".

وأضاف، أن "الوضع لم يستقر بعد، وما زال تبادل إطلاق النار بين الجانبين مستمراً".

وقبل يومين وجه رئيس إقليم كردستان العراق السابق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رسالة إلى "الرأي العام" وحذر من "استغلال تحريم الاقتتال الكردي الكردي"، في إشارة إلى تمادي حزب العمال الكردستاني (التركي) في السيطرة على مناطق كردية عراقية.

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حزب العمال الكردستاني يشن هجوماً على قوات "البيشمركة" شمالي العراق
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