العثور على جثة لواء متقاعد مقتولاً داخل منزله في منطقة المنصور غربي بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة لواء متقاعد مقتولاً داخل منزله في منطقة المنصور غربي بغداد.

وقال المصدر ان “قوة امنية عثرت على جثة ضابط برتبة لواء متقاعد مقتولاً داخل منزله وسرقة عجلته في منطقة المنصور غربي بغداد”.

واضاف، انه “تم العثور على عجلة اللواء المسروقة في منطقة اليرموك غربي العاصمة”.

واوضح المصدر، ان “اللواء المجني عليه كان يعمل سابقاً معاوناً لمدير مديرية الجنسية الاحوال المدنية”.