برلمان كردستان يجمع تواقيع لاستجواب وزير الداخلية

كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير شاخوان رؤوف، الثلاثاء، عن حملة تواقيع لاستجواب وزير الداخلية ريبر أحمد في البرلمان.

وقال رؤوف في حديث صحفي إن “الاستجواب يأتي بسبب تزايد حملة استهداف الصحفيين والناشطين في إقليم كردستان، ولتقديم تقرير مفصل يكشف فيه عن مصير المعتقلين”.

وأضاف أن “الحريات الصحفية في تراجع مستمر داخل الإقليم، ولايمكن استمرار حالة القمع التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لأحزاب السلطة ضد كل من يقول رأي معين، والاستجواب هو للضغط على الحكومة لإيقاف حالة القمع، وعدم اعتقال أي مواطن إلا بمذكرة قبض”.

وأشار إلى أنه “لدينا تقارير مفصلة عن حالات القمع والاعتقالات التعسفية الذي تقوم به أحزاب السلطة وأجهزتها الأمنية ضد المدونين والناشطين وهنالك من تم اخفائهم ولايعرف مصيرهم”.