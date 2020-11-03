الاقتصاد النيابية: الازمة المالية قد تكون وسيلة ضغط خارجية للتطبيع

رجح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محمود الزجراوي، الثلاثاء، أن تكون الازمة المالية الراهنة في البلاد وسيلة ضغط خارجية للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

وقال الزجراوي في تصريح صحفي إن “الاقتراض المتكرر من قبل حكومة الكاظمي سابقة خطيرة للغاية ستؤدي في نهاية المطاف الى استنزاف الاقتصاد الوطني وهذا امر يجب الانتباه له نظرا لتداعياته السلبية في اتجاهات مختلفة”.

واضاف الزجراوي،ان “استمرار العجز المالي دون حلول امر كارثي في الاقتصاد الوطني”، مرجحا ان “يكون السبب الحقيقي للازمة هي وسيلة ضغط خارجية على العراق للتطبيع او غيره”.

وأشار إلى “ضرورة ان يكون ان هناك اطار حقيقي لانقاذ الاقتصاد وايجاد حلول للازمة المالية من خلال اعتماد بدائل متوفرة ومنها الانفتاح على الاستثمار”.