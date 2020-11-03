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النائب عن بدر كريم عليوي : على الحكومة تفعيل الاتفاقية الصينية وعدم الذهاب الى الدول العربية الفقيرة


دعا النائب عن كتلة بدر كريم عليوي، الثلاثاء، الحكومة الى اعادة النظر بالاتفاقيات التي أبرمتها بالوقت الحالي مع مصر والاردن، فيما حذر الحكومة من بعض الدول العربية.

وقال عليوي في حديث صحفي ان "الحكومة مضت في عقد عدد من الاتفاقيات وترتيبها مع بعض الدول العربية خصوصا مصر والأردن"،

مبينا ان "هكذا اتفاقيات لاتمت بصلة الى حاجة العراق ومساعدته على اعتبار ان البلد اليوم بحاجة الى ترتيب وضعه الداخلي في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية، ومصر والأردن من الدول الضعيفة ومن غير الممكن لهكذا دول ضعيفة ولم تستفد بلدانها من حكوماتها ان تستطيع تنشيط الاقتصاد العراقي والبنى التحتية في البلد".

واضاف عليوي، ان "الحكومة العراقية عليها الذهاب باتجاه تفعيل الاتفاقية مع الصين التي تم ابرامها في زمن الحكومة السابقة، على اعتبار ان الصين دولة متقدمة صناعيا واقتصاديا على المستوى العالمي وهي قادرة على النهوض بالاعباء والتحديات التي يعيشها العراق خاصة في الوضع الحالي اقتصاديا وصحيا عالميا"، لافتا الى ان "العراق بحاجة الى دولة كبيرة مثل الصين للنهوض باعباءه واقتصاده".

واكد على ان "الحكومة عليها اعادة النظر بالاتفاقيات التي أبرمتها بالوقت الحالي بشكل غير صحيح وان تتجه الى اتفاقية الصين من اجل انتشال العراق في هذا الوقت، خاصة ان هنالك تخبط في عمل الحكومة وعدم وجود رواتب وموازنة وهذا دليل على ان الحكومة تتجه في اتجاه غير صحيح او مرضي للعالم والشعب العراقي وهنالك نية لدى بعض الوجوه في التطبيع وهو غير مجدي او صحيح"،

محذرا الحكومة "من التهاون والانجرار خلف بعض الدول العربية التي لاتريد الخير للدول العربية او الاسلام وان لاتضع البلد في خندق الدولة غير الصالحة في هذا الوقت".

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النائب عن بدر كريم عليوي : على الحكومة تفعيل الاتفاقية الصينية وعدم الذهاب الى الدول العربية الفقيرة
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