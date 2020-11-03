الطاقة النيابية: الحكومة لم تخبر البرلمان بمصير الاتفاقية الصينية وهناك خطط لكشف المستور

اعلنت لجنة الطاقة النيابية، خطتها لمتابعة مصير الاتفاقية الصينية العراقية، مبينة ان الحكومة لم تزود البرلمان باي معلومات عنها حتى الان.

وقالت عضو لجنة الطاقة زهرة البجاري في حديث صحفي ان “حكومة الكاظمي ذهبت بعقد العديد من الاتفاقيات الجديدة من دون الكشف عن مصير الاتفاقيات السابقة ومصيرها”.

واضافت ان “البرلمان لم يتسلم حتى الان مصير الاتفاقية الصينية والاتفاقية الالمانية مع شركة سيمنز بمجال الطاقة”،

مشيرة الى ان “اللجنة ستفتح ملف الاتفاقيتين الصينية والالمانية لمعرفة مصيرها وهل هناك نية للحكومة بالتخلي عنها واللجوء الى اتفاقيات مع دول شركاتها اقل كفاءة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن، امس الاحد، عن عقد 15 مذكرة تفاهم مع الجانب المصري بمختلف المجالات