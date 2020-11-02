جبهة مستقبل نينوى: المحافظة تعاني من الفساد بسبب سيطرة حزب الحلبوسي

شكا رئيس جبهة مستقبل نينوى عامر البك، الاثنين، من اوضاع المحافظة التي تعاني نقصا في الخدمات والفساد الإداري الذي يسيطر على أغلب الدوائر.

وقال البك في حديث صحفي إن “المواطنين في نينوى يعانون من الترهل الإداري ونقص الخدمات واستحواذ حزب تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على معظم الدوائر والمؤسسات في المحافظة”.

وأضاف أنه “لاتوجد شفافية في حجم الأموال والموازنة والمساعدات التي تصل للمحافظة من المنظمات الدولية، ولايعرف مصير هذه المبالغ وأين تصرف، وهنالك شراء وبيع للمناصب على حساب معاناة المواطنين”.

وأشار إلى أن “نينوى بحاجة إلى سلسلة من التغييرات الإدارية في أغلب الدوائر الخدمية، وترشيح شخصيات تتمتع بالاستقلالية والكفاءة، شرط أن يكون الترشيح من الحكومة الاتحادية مباشرة”.