محلل سياسي : : الاستثمارات السعودية مشروع لتقسيم العراق وانشاء الاقليم السني

اعتبر المحلل السياسي عباس العرداوي، الاثنين، الاستثمارات السعودية الجديدة بانها مشروع لتقسيم العراق ومحاولة لانشاء الاقليم السني.

وقال العرداوي في تصريح صحفي ان “السعودية فشلت بالسيطرة على العراق من خلال الاعمال العسكرية والارهابية واخرها عصابات داعش الارهابية، وتحاول اليوم السيطرة على العراق من خلال ملف الاستثمارات”،

لافتا الى ان “الاستثمار ملف تعول عليه السعودية بالدخول للعراق وادخال الاف او مئات الالاف من العاملين الذي يصعب تمييزهم عاملين ام مقاتلين”.

واضاف ان “الهدف من الاستثمار هو خلق بنية تحتية لانشاء الاقليم السني وتقسيم العراق”، مبينا ان “الاراضي المستهدفة للاستمثار تقع في جغرافية حساسة وهي الشريط الحدودي العراقي حيث انها تحاول ان تبعد القوات الامنية من تلك المناطق وتعزز وجودها فيها بالتعاون مع القوات الامريكية وعصابات داعش”.

وقدمت كتلة النهج الوطني النيابية، اول امس السبت، ست ملاحظات على اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، مبينة أن الاتفاقية تمنح امتيازًا اضافيا غير مبرر.