مطالبات نيابية بالإسراع في ارسال نتائج التحقيق الخاصة بالاستهداف الأميركي للحشد

دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل جابر الفتلاوي، الأحد، الحكومة الى ارسال نتائج التحقيق الخاصة باستهداف مقرات الحشد الشعبي الى البرلمان بأسرع وقت دون أي تسويف أو مماطلة ، مبينا ان الاستهداف الامريكي لمؤسسة الحشد الشعبي مستمر حتى اللحظة .

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “نهج المؤامرات الامريكية تجاه الحشد الشعبي مستمر لغاية الان”، مشيرا إلى أن “كتلتة الصادقون لديها رؤية واضحة عن جميع الاستهدافات التي طالت معسكرات الحشد الشعبي”.

وشدد على “ضرورة طرح هذا الموضوع في الجلسات القادمة وعدم تجاهل ما طرحه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بشأن استهداف مقرات الحشد”.

وأشار الفتلاوي إلى أن “مجلس النواب ينتظر وصول نتائج التحقيق من الحكومة”، لافتا إلى أن “كتلة الصادقون ترفض أي تسويف أو مماطلة وسيكون لنا موقف واضح ازاء الخروقات الأمريكية تجاه العراق”.