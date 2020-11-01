قيادي كردي: هيئة النزاهة في كردستان أداة بيد أحزاب السلطة

اعتبر عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني شيروان شميراني، الأحد، أن هيئة النزاهة في إقليم كردستان هي أداة بيد السلطة وأحزابها الحاكمة.

وقال شميراني إن “هيئة النزاهة في الإقليم لاتسطيع إيقاف ملفات الفساد الكبيرة وتقديم الفاسدين للقضاء، وهي مؤسسة ضعيفة”.

وأضاف أن “المسؤولين في الهيئة تم ترشيحهم من قبل الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وهي تتبع لتلك الأحزاب، وتستطيع إيقاف الهدر بالأموال وملفات الفساد الضخمة، وخاصة في مجالات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب والأوقاف وغيرها”.

وأكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، الأحد، أن الأوضاع الاقتصادية في الإقليم سيئة جدا، بسبب الفساد المالي الكبير وعدم معرفة مصير الإيرادات المتعددة.