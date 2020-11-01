الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية” الخيلانية” بعد مرور 72 ساعة على انطلاقها

اعلن الحشد الشعبي ، الاحد، عن نتائج عملية الخيلانية العسكرية شمال شرق ديالى بعد مرور 72 ساعة على انطلاقها.

وقال امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي حزام الجبوري في حديث صحفي ان “عملية الخيلانية العسكرية والتي انطلقت منذ 72 ساعة شملت اهداف كثيرة ونجحت في تمشيط اكثر من 25 كم من البساتين والاراضي الزراعية المعقدة من ناحية التضاريس من خلال جهد امني مشترك مع قوات الجيش والطيران الحربي”.

واضاف، ان “نتائج عملية الخيلانية في ساعات الـ72 الماضية اسفرت عن تدمير 6 مضافات وتفكيك 10 عبوات ناسفة بالاضافة الى شق طرق زراعية جديدة في عمق الخيلانية وبسايتنها وبقية المناطق الاخرى والاهم هو اجراء عملية تمشيط دقيقة لكل البساتين والمناطق المهجورة لمنع اي وجود للجماعات الارهابية”.

واشار الى ان” الحشد الشعبي مستمر في اداء واجباتها في تعقب خلايا داعش اينما وجدت وستكون له صولات من خلال عمليات نوعية لانهاء اي وجود لخلاياه النائمة في قاطع شمال المقدادية وبقية المناطق”