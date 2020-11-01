تفكيك خلية نائمة مرتبطة بداعش الارهابي قرب بعقوبة بعد جهد امني استمر 3 اسابيع

كشف الحشد الشعبي، الاحد، عن تفكيك خلية نائمة مرتبطة بداعش قرب بعقوبة بعد جهد امني استمر 3 اسابيع.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي،ان” الجهد الاستخباري في الحشد الشعبي بالتنسيق مع الاستخبارات نجح في عملية نوعية مشتركة من تفكيك خلية نائمة مرتبطة بداعش الارهابي واعتقال اثنين من عناصرها بعد جهد استمر 3 اسابيع قرب بعقوبة”.

واضاف الحسيني، ان “5 شبكات نائمة مرتبطة بداعش جرى تفكيكها خلال العام الجاري من قبل الاستخبارات بعمليات وكمائن نوعية جرت في مناطق متفرقة من ديالى”.

وكانت استخبارات الحشد الشعبي حققت نتائج مهمة خلال الاشهر الماضية في تفكيك الخلايا النائمة لداعش الارهابي بعضها كان يتهيا لشن هجمات ضد اهداف مدنية واخرى امنية”