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الجبهة العراقية تكشف عن “قرار جماعي” بالذهاب نحو اقالة الحلبوسي


كشف الجبهة العراقية التي تشكلت حديثا، الأحد، عن وجود قرار جماعي يقضي بالذهاب نحو اقالة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي في ظل تصاعد الصراع السني، فيما افصحت عن وصولها الى مراحل متقدمة مع عدد من الكتل لاقالة الحلبوسي.

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي في حوار صحفي، إن “هنالك قرار جماعي بالذهاب الى اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مبينا أنه “وصلنا الى مراحل متقدمة مع عدد من الكتل بشأن اقالة الحلبوسي”.

وأضاف الخالدي، أنه “يوم غد الاثنين سيشهد لقاء مع الوفد الكردي القادم الى بغداد لبحث اقالة الحلبوسي”، مشيرا الى “تقديم لائحة كبيرة الى عدد من الكتل تضم العديد من التجاوزات”.

وأوضح، أنه “ليس لدينا أية مشكلة في الشخصية التي ستخلف الحلبوسي لأن المهم هو التغيير وتصحيح مسار العمل”، لافتا إلى ان “مجلس النواب مقصر في الكثير من الأمور واصبح هناك تفرد بالقرار”. 

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