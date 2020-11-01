عمليات البصرة : انطلاق عملية “الوعد الصادق” بصفحتها الرابعة

انطلقت في محافظة البصرة، الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات “الوعد الصادق”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران قوله تابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الثانية انطلقت صباح اليوم للبحث عن المطلوبين والسلاح المنفلت في أقضية وأطراف المدينة في محافظة البصرة” .

وأضاف أن “القوات الأمنية القت القبض على 11 مطلوباً ومصادرة أسلحة مختلفة في الزبير وابي الخصيب”.