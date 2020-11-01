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خبير امني يحذر من استهداف الطيران الاميركي لمقار الحشد الشعبي ودعم الارهابيين


حذر الخبير الامني علي الوائلي، من الطلعات الجوية الاميركية في العراق والتي قد تستهدف مقار ومعسكرات الحشد الشعبي في بعض المحافظات،

لافتا الى ان الطيران الاميركي تم رصده في اكثر من مرة وهو يلقي الدعم لعناصر داعش الارهابية في وادي حوران.

وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “ العراق لم يعد بحاجة الى اي طيران اجنبي يحتكر اجوائه ويسيطر عليها، خاصة ان الجانب الاميركي نفذ عشرات الجرائم داخل العراق، بالاضافة الى ماقدمه من دعم لعناصر داعش الارهابي في وادي حوران وغيرها من المناطق البعيدة عن انظار القوات الامنية”.

واضاف ان “معسكرات الحشد الشعبي تستهدف بين الحين والاخر من قبل الطيران الاميركي والصهيوني المسير في مختلف المناطق وخاصة عند الشريط الحدودي السوري، في حين تتذرع واشنطن ان ذلك حدث عن طريق الخطأ”.

وبين ان “صمت القائد العام للقوات المسلحة عن اختراق الاجواء سيقود الى كارثة لايحمد عقباها، اذ سيتحمل مسؤولية ماسيحدث بفعل صمته عن احتلال اجواء العراق من قبل الطيران الاجنبي”.

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