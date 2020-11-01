محلل سياسي : : الطيران الاميركي يواصل خروقه للاجواء العراقية وسط صمت حكومي مريب

بين المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الطيران الاميركي والصهيوني يواصل انتهاك الاجواء العراقية وخاصة بعد زيارة الكاظمي الى واشنطن، لافتا الى ان الطلعات الجوية لم تقابل بأي رد فعل من قبل الحكومة وسط صمت مريب.

وقال الكعبي في حديث صحفي ان “الكاظمي قد يسعى الى انهاء مهمته في رئاسة الحكومة من دون المرور بقرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها الاميركية من العراق”.

واضاف ان “الرصد الحربي يؤكد وجود عشرات الطلعات الجوية بالطائرات المقاتلة والمسيرات التجسسية من قبل اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهم في العراق”.

وبين ان “هذه الطلعات هدفها رصد تحركات الحشد الشعبي واستهداف مواقعه، خاصة ان حادثة انفجار انبوب الغاز في المثنى وقرب مقر للحشد الشعبي لم تكن وليدة الصدفة بل قد تقف ورائها قرارات حكومية لاخفاء حقيقة الحادثة”.