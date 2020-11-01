نائب يصف الدولة بـ “علوة خضار” بسبب الازمة المالية

وصف النائب المستقل باسم خزعل، الدولة بأنها عبارة عن “علوة خضار” بسبب الازمة المالية وعدم إيجاد طرق لانعاش الاقتصاد العراقي، لافتا الى ان هناك مساعي من الحكومة والبرلمان لرهن البلاد لسنوات طويلة جراء الاقتراض.

وقال خزعل في حديث صحفي ان “الحكومة ومجلس النواب يسعون لرهن العراق بديون محلية واجنبية، ماسيكبل البلاد لسنوات طويلة، جراء عجز الحكومة عن فتح طريق لانعاش الاقتصاد”.

وأضاف ان “الدولة ومن خلال إجراءاتها حاليا ومطالبها بالاقتراض ماهي الا عبارة عن (علوة خضار)، اذ ينبغي التوجه نحو خطط بديلة لتوفير السيولة بدلا من رهن البلد”.

ولفت الى ان “الحكومة التي لاتمتلك خبرات اقتصادية، وبالتالي يجب الاعتماد على مستشارين اكفاء من أصحاب الخبرة للخروج من الازمة الراهنة”.