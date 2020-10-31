إئتلاف الخنجر يتهم تحالف الحلبوسي بالاستحواذ على 3 محافظات

اتهم تحالف المدن المحررة، السبت، حزب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمحاولة الهيمنة على ثلاث محافظات.

وقالت النائبة عن الائتلاف هدى جار الله، في حديث صحفي إن “تحالف القوى العراقية لايزال يطمع بالهيمنة على المشاريع والمناصب في ديالى والانبار وصلاح الدين والموصل “.

وأضافت أنه “للأسف الشديد لايوجد توحيد للقرار السياسي السني وإنما هناك تفرد بالقرار من قبل القوى العراقية “.

وأشارت إلى أن “القوى العراقية بقيادة الحلبوسي ساهمت في اقصاء وتهميش الشركاء السنة للاستحواذ على المناصب”.

وعزا المحلل السياسي عماد الموسوي، في وقت سابق، الخلافات على زعامة الكتل السنية الى الصراع الخليجي التركي على تولي قيادة الزعامة السنية في العراق، مبينا ان المحورين يتصارعان من خلال ادواتهم المتمثلة بالقيادات السنية في البلاد.