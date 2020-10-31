النائب عن بدر عدي شعلان ابو الجون : حادث المثنى لم يكن فنيا

اكد النائب عن كتلة بدر النيابية عن محافظة المثنى عدي شعلان ابو الجون، السبت، ان حادث حريق انبوب الغاز لم يكن فنيا، محملا الحكومة مسؤولية الحادث المريع.

وقال ابو الجون في بيان ان "انفجار الانبوب الناقل للغاز لم يكن انفجارا فنيا لكن هنالك ربما اسباب اخرى تقف خلفه"، مبينا "اننا بانتظار نتائج التحقيق، قبل استعجال اطلاق الاحكام".

واضاف ان "لدينا معلومات حسب ما رواها شهود العيان لكن لا نريد ان نسبق الاحداث لان البعض يعتبرها استهداف للحكومة"،

مشيرا الى "اننا سيكون لنا موقف اخر بعد استكمال التحقيقات وسنراقب عن كثب وعازمون على التدخل في حال انحرفت التحقيقات عن مسارها الصحيح او المراوغة والتأخير العمد".

وحمل ابو الجون "الحكومة مسؤولية الحادث"، لافتا الى ان "على الحكومة تعويض عوائل الضحايا من المواطنين الشهداء منهم والجرحى".

واعلنت خلية الاعلام الامني اليوم، ان احد أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى انفجر ما أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة ٢٨ شخصاً من بينهم ٩ من الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي والمصابين البقية من اهالي المنطقة، مبينة ان اسباب الانفجار مازالت غير معروفة.