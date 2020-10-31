الصجري يتهم الحلبوسي بسرقة 800 مليار من ميزانية الانبار

كشف عضو مجلس النواب علي الصجري، السبت، عن سرقة 800 مليار دينار من ميزانية محافظة الانبار للعام الماضي 2019، فيما وجه اتهامات غير مباشرة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الصجري في تغريدة له على “تويتر”، إن “العجي (في إشارة للحلبوسي) يتباهى امام اهلنا في الانبار بانه قائد حملة الاعمار ، ولاننكر تبليط الشوارع وتنويرها والجزرات الوسطية وصبغ الارصة”.

وأضاف أن “جميع هذه الاعمال لاتكلف اكثر من 200 مليار بتنفيذ شركات كورية فأين باقي الترليون دينار التي استلمتها المحافظة عام ٢٠١٩”.

وختم الصجري تغريدته بالقول: “يعني ٨٠٠ مليار سرقات”.