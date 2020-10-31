الفتح يتهم حكومة الكاظمي بغض النظر عن الانتهكات الامريكية ويتوعد باتخاذ موقف نيابي

اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بغض النظر عن الانتهكات الامريكية الاخيرة للاجواء العراقية، فيما توعد باتخاذ موقف نيابي تجاه تلك الانتهاكات خلال الجلسات المقبلة.

وقال كريم في تصريح صحفي ان “حكومة الكاظمي اخفقت في السيطرة على الانتهاكات الامريكية للاجواء العراقية ولديها مفهوم السيادة مغاير عن مفاهيم الدول الاخرى”، لافتا الى ان “امريكا تنتهك الاجواء العراقية بشكل مباشر دون اي رادع حكومي لها”.

واضاف “من الغريب ان تمتلك سفارة يقتصر علمها على التمثيل الدبلوماسي السلحة متطورة وممنظومة دفاع جوي وتجري تجارب دون ان يكون للحكومة موقف ، اذ ادت احدى تجاربها الى سقوط صاروخ على احد المنازل في منطقة الرضوانية”، مبينا ان “حكومة الكاظمي تغض النظر عن الانتهكات الامريكية الاخيرة للاجواء العراقية”.

وتابع ان “تحالف الفتح موقفه ثابت من رفض الانتهاكات الامريكية جوا وبرا وسيكون له موقف نيابي خلال الجلسات المقبلة من الانتهاكات الاخيرة”.

و كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن انباء بوجود طائرة مسيرة وراء استهداف الانبوب الغازي ومقر الحشد بالمثنى، مبينا ان 7 من مقاتلي الحشد اصيبوا خلال الانفجار