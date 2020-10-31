الإعلام الأمني: وفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً بانفجار انبوب ناقل للغاز في المثنى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن وفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً بانفجار انبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى.

وذكرت الخلية في بيان ، أن "انفجاراً حصل داخل احدى أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، وقد أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة ٢٨ شخصاً من بينهم ٩ من الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء ٤٤ ب‍الحشد الشعبي والمصابين البقية من اهالي المنطقة، كموقف أولي".

وأضافت أنه "ما زالت اسباب الانفجار غير معروفة،