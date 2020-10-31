الصحة النيابية: توقف الفحوصات المختبرية في البصرة منذ اسبوع

اعلنت لجنة الصحة النيابية، السبت، توقف الفحوصات المختبرية في مستشفيات محافظة البصرة منذ اسبوع.

وقالت مقرر اللجنة صفاء مسلم في بيان، انه"امام أنظار وزير الصحة، نظراً لكثرة المناشدات التي وردتنا ، وتردنا من المتضررين من توقف الفحوصات المختبرية في مستشفيات محافظة البصرة منذ أسبوع وهي جميعها فحوصات مكلفة للمرضى وكبار السن وقد استنجدوا لما احل بهم من كارثة بالمقاييس الإنسانية وخصوصاً بعد أن اجتاحت بلدنا والبلدان الأخرى جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على تلك الشرائح وتردي الوضع المعاشي لهم، ونحن ومن موقع المسؤولية نحيل اليكم مناشدات اهلنا ومعاناتهم".

واضافت: "نطالب بتوفير الفحوصات بالطرق المتاحة او بإعادة شراء الخدمة المختبرية لحل تلك المشاكل وخصوصاً مراكز أمراض الدم والاورام السرطانية والسكري ورفع العبئ الملقى على عاتقهم ولابد أن تتخذ القرارات بشكل سريع وبعيد عن الروتين لأن أرواح المواطنين لا تحتمل التأخير وان لا نترك المرضى عرضةً لمناجل الكوارث بعد أن حصدت كورونا منا الكثير".