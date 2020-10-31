الجبهة العراقية تنفي الانشقاقات بينها: انضمام شخصيات جديدة لنا

أكد المتحدث الرسمي بأسم كتلة الجبهة العراقية النائب محمد الخالدي، السبت، ان الجبهة وصلت الى مراحل متقدمة جدا في حواراتها، مبينا انه لا انشقاقات او خلافات داخل الجبهة.

وقال الخالدي في بيان ، إن "الجبهة متماسكة ولا وجود لاي انشقاقات او خلافات، اضافة الى وجود رسائل عديدة وصلت الينا من بعض زملائنا واخواننا أعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات السياسية خارج قبة البرلمان للانضمام الى الجبهة، حيث سيتم الإعلان عنها خلال وقت قريب".

واضاف، أن "الجبهة تشكلت لتصحيح الوضع التشريعي وانهاء حالة التفرد والاستئثار بالقرارات لخدمة مصالح ضيقة على حساب المصالح العليا، بالتالي فإن صراعات المصالح والتفرد بالقرارات التي ترسخت لدى بعض الأطراف السياسية فهي أسلوب لا يعنينا ولا نتبناه بأي شكل من الأشكال".

واشار الى، أن "الجبهة لديها انفتاح وحوارات مستمرة مع باقي القوى السياسية الوطنية من باقي المكونات وقد وصلنا فيها الى مراحل متقدمة ونضوج فكري وتقارب بالمواقف بغية الذهاب الى تصحيح المسار التشريعي، واعلان نتائج مهمة تصب في مصلحة العمل السياسي برمته خلال فترة قريبة".