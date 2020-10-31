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كورونا يخترق صفوف الطلبة والمعلمين في كوردستان


كشفت نقابة المعلمين في إقليم كوردستان العراق، يوم السبت، عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الطلبة والمعلمين.

وقال احمد كرمياني رئيس نقابة معلمي كوردستان، في تصريح صحفي إن "هناك إصابات في صفوف الطلبة والتدريسيين، ولكن الحالات في خارج المدارس اكثر منها في المدارس لان الأخيرة تلتزم بالإجراءات الوقائية".

وأضاف كرمياني، أن "الإصابات في صفوف التدريسيين والطلبة ليست جميعها حدثت بسبب عدوى في المدرسة"، مشيرا إلى أن "بعض الطلبة لا يلتزمون بالإجراءات الصحية خارج المدارس أصيبوا بالفيروس، ولهذا نحن لغاية الان مع مقترح ان يلتزم جميع الطلبة بالدراسة".

وطالب رئيس نقابة المعلمين، أن "يكون الدوام في المدارس بالتناوب، اي يكون الدوام وجبتين في الأسبوع، بمعدل ثلاثة أيام دوام لكل وجبة، مشيرا إلى أن "بقية الأيام يكون التواصل فيها اونلاين لأننا نريد ان تكون الدراسة تربية وتعليم وليس فقط التعليم".

واردف كرمياني، أنه "في حال كانت هناك مخاطر على حياة التدريسيين والطلبة، فمن المؤكد أن حياتهم اهم من الدراسة، ولكن لغاية الان الأمور لم تصل الى هذه المرحلة"، مضيفاً "سندعم أي قرار تتخذه الحكومة او الجهات الصحية بالتعاون مع وزارة التربية". 

ووفق أرقام وزارة صحة الإقليم فإن مجموع عدد المصابين منذ ظهور الجائحة بلغ 76025 مصاباً من بينهم 27880 في اربيل و22444 في السليمانية و23185 في دهوك و2516 في حلبجة، بينما يبلغ عدد من اكتسبوا الشفاء من الفيروس 42809 شخصا من بينهم 17915 في اربيل و 11862 في السليمانية و10743 في دهوك و2289 في حلبجة.

ولا يزال 30761 مصابا تحت الرقابة الطبية من بينهم 9262 في اربيل و9375 في السليمانية و11987 في دهوك و137 في حلبجة، فيما توفي 2455 مصابا للفترة ذاتها من بينهم 703 من اربيل و1207 من السليمانية و455 في دهوك و90 في حلبجة.

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