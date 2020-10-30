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العثور على 6 كيلو من الحشيش و 50 شريط حبوب مخدرة بعملية امنية في ميسان


اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن العثور على 6 كغم من مادة الحشيشة و 50 شريط حب مخدر بمنطقة الصخرة في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان "بعد ورود معلومات استخبارات دقيقة تفيد بوجود مواد مخدرة في منطقة الصخرة التابعة لناحية العزير في محافظة ميسان تم تشكيل فريق عمل من قبل فوج الاستطلاع فرقة الرد السريع وقسم استخبارات الفرقة.

واضافت الخلية أن "لسرعة واهمية الواجب تم الاستعانة بطيران الجيش بعد أن خصصت قيادة العمليات المشتركة طائرتين والقيام بأنزال في المنطقة وتفتيشها والعثور على (6) كغم من مادة الحشيشة و (50) شريط حبوب مخدرة، وقد تم ضبط المواد من قبل قسم استخبارات فرقة التدخل السريع، تمت العملية دون حادث يذكر".

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