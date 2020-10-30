معالجة 25 عبوة ناسفة لـ “داعش” الارهابي في محافظة كركوك

اعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن العثور على 25 عبوة ناسفة تابعة الى عصابات داعش الإرهابية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال رسول في بيان، انه “بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة كركوك وبالتنسيق مع مفارز أمنية مشتركة من العثور على 25 عبوة ناسفة تابعة الى عصابات داعش الإرهابية”.

واوضح رسول، ان “العبوات كانت مدفونة بأرض زراعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك”، لافتا الى انه “تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث يذكر”.