الدفاع: قيادة طيران الجيش لا توجد لديها طائرات قديمة مطلقاً

اعلنت وزارة الدفاع، الخميس، أن قيادة طيران الجيش لا توجد لديها طائرات قديمة مطلقاً.

وقالت الوزارة في بيان إن "إحدى الوسائل الاعلامية تداولت حديثا لأحد المحللين الأمنيين تطرق فيه الى أمور فنية تخص الطائرات السمتية في قيادة طيران الجيش ولكن دون دراية ومعرفة منه بمزايا ومواصفات هذه الطائرات".

وأضاف البيان أن "قيادة طيران الجيش تبين ان كلام الموما اليه كلام غير منطقي وغير علمي وعار عن الصحة اذ ان طيران الجيش العراقي في الطيران الليلي لا يعتمد على مصابيح الإنارة الملاحة الخارجية مطلقاً بل يستخدم النواظير الليلية الجيل التاسع الامريكي وليس كل الطيارين الامريكان يستخدموه كونه حديث جداً".

ولفت البيان الى أن "الإنارة لا تستخدم مطلقاً في ساحة الحركات او ساحة المعركة لانها ستكون مرئية وتتعرض للنيران المعادية ويتم استخدام الانارة الخارجية في دائرة المطار فقط"، مؤكداً أن "قيادة طيران الجيش لا يوجد لديها طائرات قديمة مطلقاً وجميع طائراتها حديثة وتشهد لها معارك التحرير".

وأكدت وزارة الدفاع في البيان انها "تحتفظ بحقها في الرد القانوني ضد كل من يحاول المساس بالمؤسسة العسكرية وصنوف جيشنا الباسل".