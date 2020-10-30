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يتضمن تقليص الدوام.. التربية النيابية تكشف عن اتفاق يخص العام الدراسي


كشفت لجنة التربية النيابية، الخميس، عن اتفاقها على تقليص مفردات المناهج الدراسية وأوقات الدوام بسبب جائحة فايروس كورونا.

وقالت التربية النيابية وفقاً لوكالة الانباء العراقية "اتفقنا على تقليص بعض مفردات المنهج الدراسي والعمل بالتعليم المدمج".

وأضافت أنه سيتم "تشكيل لجنة تحدد المواد التي ستدرس إلكترونيا وأثناء الدوام بالمدراس"، مؤكدة أن "الدوام في المدارس في العام الدراسي المقبل بواقع يومين بالأسبوع لكل مرحلة".

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يتضمن تقليص الدوام.. التربية النيابية تكشف عن اتفاق يخص العام الدراسي
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