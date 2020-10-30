الأخبار

اية الله السيد محمد تقي المدرسي يستنكر الإساءة للنبي: محاولات إعادة الحروب الصليبية ستبوء بالفشل


أدان سماحة اية السيد محمد تقي المدرسي، الخميس، الإساءة للنبي محمد (ص)، معتبراً أن قيام مسؤولي الدول الغربية بهذه الإساءات المتكررة أمر مرفوض ومستنكر تحت أي مبررٍ أو بأي اسمٍ كان، لكنه أكد في الوقت نفسه، عدم قبول تحول تلك الاساءات إلى "دوافع لأعمالٍ إرهابية".

وقال سماحته ، "نحذّر من أن يكون هذا المسلسل من الإساءات بهدف خلق حرب سافرةً ضد الإسلام والمسلمين، امتداداً للحروب الصليبية، بعدما شعروا بضعف المسلمين وتراجعهم عن التمسك بقيمهم"، داعياً المسلمين إلى "إدانة هذه الإساءات ليس عبر كلمات الإدانة ومقاطعة البضائع الفرنسية فحسب، بل عبر تعزيز قدراتهم وتوحيد كلمتهم وتقوية أنفسهم تجاه التحديات، وعبر المزيد من التمسك بحب نبيهم صلى الله عليه وآله وإتباع سيرته والالتزام بقيمه، لتعود الأمة الإسلامية أمةً يهابها الجميع".

ولفت إلى "كيل الدول الغربية القضايا بمكيالين، ففي وقتٍ يعتبرون التشكيك في محرقة اليهود جريمةً يحاسب عليها فاعلها، يعتبرون الإساءة إلى أقدس مقدسات المسلمين حريةً للتعبير، كما أنهم يعتبرون قتلهم لمليون جزائري والاحتفاظ بجماجم قادة الضحايا امرٌ مباح، بينما يعتبرون مقاطعة بضائعهم جريمة نكراء".

واختتم سماحة السيد المدرسي بيانه بالقول إن "محاولات إعادة الحروب الصليبية ستبوء بالفشل، كما أنها إن عادت سوف لا تكون بمصلحة أحد، بل سيكون بادئها هو الأخسر".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع: قيادة طيران الجيش لا توجد لديها طائرات قديمة مطلقاً
يتضمن تقليص الدوام.. التربية النيابية تكشف عن اتفاق يخص العام الدراسي
شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن "اقتحام" ساحة الأحرار
اية الله السيد محمد تقي المدرسي يستنكر الإساءة للنبي: محاولات إعادة الحروب الصليبية ستبوء بالفشل
عمليات الانبار تعلن اعتقال خمسة "ارهابيين" في الفلوجة واطرافها
الصحة تعلن الموقف الوبائي
العبد ربه: هناك خلاف سني بشأن اداء الحلبوسي لتفرده بالقرارات
بالفيديو ... تعرّف على أبرز الأسباب التي أدّت الى أن تقوم أمريكا بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي عبر دعمها اللامحدود للاحتجاجات
مصدر مطلع .... انهاء تكليف خالد العبيدي جاء لاقالة الحلبوسي وتكليفه برئاسة البرلمان
وانتهى عرض المسرحية مرور المركبات من نفق السعدون ذهابًا واياباً بعد رفع الصبات الخيم وتنظيف الشارع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك