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العامري من المقدادية: دماء المغدورين لن تذهب سدى والانتقام من المجرمين سيكون قريباً


أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، أن دماء المغدورين في "مجزرة الخيلانية" لن تذهب سدى والانتقام من المجرمين سيكون قريباً.

وقال العامري من مجلس عزاء شهداء مجزرة الخيلانية في المقدادية إن "دماء المغدورين لن تذهب سدى والانتقام من هؤلاء المجرمين سيكون قريبا"، معتبراً أن "ديالى خرجت من الطائفية ولن اسمح لها بالعودة الى طائفية ابدا".

وأضاف "يجب ان نتعاون جميعا كيد واحدة للحفاظ على الامن في ديالى"، موضحاً أن "هذا حادث ارهابي وكل السنة والشيعة ضد الارهاب ويجب عدم تضعيف الاجهزة الامنية في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون سوية".

وتابع "يجب الحذر لعدم تكرار مثل هذه الحادثة الاليمة وعلى الاجهزة الامنية عدم الغفلة والقيام بعمليات تفتيش دائما".

وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الأربعاء، إرسال لجنة عليا للتحقيق في أسباب وقوع الجريمة بقضاء المقدادية التي أودت بحياة ستة أشخاص.

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