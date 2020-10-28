بسبب عملية جراحية "غير ناجحة".. وفاة قائد قاعدة عين الاسد الجوية

أعلن وزير الدفاع جمعة عناد، مساء الثلاثاء، وفاة قائد قاعدة الاسد الجوية اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة، فيما اشار مصدر امني الى ان سبب الوفاة عملية جراحية "غير ناجحة" اجراها شناوة.

وقال عناد في بيان ، "نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة ومحبي الفقيد المغفور له اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة قائد قاعدة الاسد الجوية، الذي وافاه الأجل بعد خضوعه الى عملية جراحية".

وأضاف عناد، "حيث كان للفقيد دور بارز ومواقف بطولية اثناء خدمته العسكرية المشرفة".

فيما أشار مصدر امني رفض الكشف عن اسمه الى أن "سبب الوفاة كان خضوع شناوة الى عملية جراحية غير ناجحة".