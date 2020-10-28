بعد مجزرة الخيلانية.. قائممقام المقدادية يحذر من سخونة الأوضاع في المنطقة

حذر قائممقام قضاء المقدادية حاتم التميمي، الأربعاء، من سخونة الأوضاع في منطقة الخيلانية، بعد حادثة استشهاد خمسة أشخاص في المنطقة.

وقال التميمي في حديث صحفي إن "قرى الخيلانية التي شهدت مقتل الاشخاص الخمسة ما زالت تخضع الى سيطرة عناصر داعش بسبب طبيعتها الجغرافية وبساتينها الكثيفة المتروكة منذ اكثر من ست سنوات فضلا عن هجرة جميع سكان القرى منذ تلك الفترة وهو ما ساعد عناصر داعش الارهابي لتنفيذ عملياتهم الارهابية بين فترة واخرى".

وأضاف أن "المنطقة المذكورة تمتاز بمساحتها الشاسعة وادغالها الكثيفة التي تساعد على اختفاء المسلحين".